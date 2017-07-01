Киев, 1 июля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины (ГПУ) удивлена арестом в Италии украинского военнослужащего Маркива Виталия, который подозревается в причастности к убийству фоторепортера Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 г. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети Facebook .

Mil.gov.ua Украинский силовик

«Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутого прокуратурой города Павия», — заявил он.

Енин подчеркнул, что ГПУ также занимается делом об убийстве Рокелли, и сотрудничает с итальянскими коллегами в рамках расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Италии был арестован боец украинских нацистских добровольческих батальонов, подозреваемый в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли. Арест военного был произведен по запросу прокуратуры области Болонья.

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