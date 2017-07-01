Луганск, 1 июля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике сотрудники Лутугинской и Успенской спасательно-водолазных станций провели рейд по водным объектам. Об этом в субботу, 1 июля, сообщили в министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Mchs-lnr.su Спасатели МЧС ЛНР

«Всего в Лутугинском районе республики насчитывается 44 водоема. Купаться в них запрещено по ряду причин: ни в одном из них водолазами не было обследовано дно, только на двух есть спасательные станции, качество воды не соответствует санитарным нормам. Эти грубейшие нарушения никоим образом не останавливают любителей искупаться в жару. Нередко отдыхающие, сидя у воды, употребляют спиртные напитки, затем идут в воду освежиться. Такие купания заканчиваются трагически», — отметил сотрудник пресс-службы МЧС.

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Жители ЛНР вынуждены отдыхать на непригодных для отдыха водоемах, где рискуют не только здоровьем, но собственной жизнью.

«Кроме того, людей не смущают ни отсутствие песка, ни рядом расположенные горы мусора, ни раскаленные плиты. Пожалуй, самым опасным является Волнухинский карьер. Здесь нет никакого намека на комфорт: крутой спуск к воде, отдыхающие ютятся на земле один на одном. Дети и подростки предоставлены самим себе, купаются без присмотра взрослых. Он крайне опасен из-за крутых берегов, обрывистого входа в воду, глубины до 40 метров и каменистого дна. К тому же, совсем недавно, купаясь в карьере, луганчанин получил серьезнейшие травмы, сорвавшись с высокого уступа», — говорится в заявлении профильного ведомства.

Стоит напомнить, что с начала 2017 года в водоемах на территории подконтрольной ЛНР уже утонуло 11 человек. Сотрудники МЧС пытались достучаться до каждого жителя республики. Традиционно раздавали листовки с правилами поведения на воде, проводили беседы. Подобные рейды будут проходить по всем водоемам в течение всего жаркого периода.

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В МЧС республики также добавили, что только на 5 водных объектах ЛНР (Лутугинском, Успенском, Штеровском, Исаковском водохранилищах и на озере «Дача Чехова») функционируют спасательно-водолазные станции. В Ровеньках на ставке «Жуковский» проведено обследование акватории пляжа и очистка дна.