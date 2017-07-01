Луценко: Прокуратура Украины близка к раскрытию убийства Вороненкова
Киев, 1 июля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в ближайшее время планирует раскрыть дело об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Радио Свобода».
«Мы (ГПУ) близки к раскрытию этого дела (об убийстве Вороненкова)», — заявил Луценко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был расстрелян в центре Киева в марте 2017 года. Во время перестрелки также погиб киллер.
Наемным убийцей оказался гражданин Украины, уроженец г. Севастополь Павел Паршов.
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