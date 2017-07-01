Вашингтон, 1 июля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал телекомпанию CNN, обвинив её в распространении лживых новостей и низкопробной журналистики. Как обычно, столь резкие нападки Трамп опубликовал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 1 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мне очень приятно видеть, что CNN, наконец, разоблачили как лживые новости и низкопробную журналистику. Самое время!», — написал Трамп.

Напомним, 22 июня телекомпания CNN опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

После этого сообщения спецкомитет сената Конгресса США по разведке начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, которые США ввели после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Стоит отметить, что сразу после появления этой публикации на CNN, РФПИ сообщил о наличии в нём фактических ошибок, которые попросил скорректировать.

Никаких корректив не последовало, однако CNN вскоре удалила статью, назвав её не соответствующей «редакционным стандартам». При этом CNN принесла извинения американскому финансисту.