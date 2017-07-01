Москва, 1 июля, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Исой Аль Халиф провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей. Об этом сообщает в субботу, 1 июля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Хамад Бен Иса Аль Халиф

«Констатирована наметившаяся в последнее время позитивная динамика развития торгово-экономических связей, — говорится в сообщении. — Акцентирована важная роль недавно созданной двусторонней межправительственной комиссии, которая провела в феврале этого года первое заседание».

Кроме того, лидеры двух стран в ходе беседы обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара.

«Подчеркнута необходимость налаживания прямого взаимоуважительного диалога между всеми вовлеченными в этот конфликт государствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Аль Халифа состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2017 г. Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и покровительстве экстремистской идеологии. Позднее их примеру последовали власти Йемена, Мальдив, Коморских островов, Ливии и Мавритании.