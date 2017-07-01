Санкт-Петербург, 1 июля, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, в Санкт-Петербурге отметили День Достоевского. Дата выбрана не случайно — именно в этот период начинается действие в знаменитом романе «Преступление и наказание». Как вспоминали русского классика и его современников, рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Федор Достоевский

По традиции, одним из центральных событий праздника стал «Достоевский карнавал», прошедший от дома писателя до Пионерской площади, где 22 декабря 1849 года Федор Михайлович участвовал в инсценировке собственной казни. В шествии участвовали куклы-великаны трех знаменитых петербургских старушек: Анна Федотовна из «Пиковой дамы» А.С. Пушкина, старуха из одноименной повести Д.И. Хармса и, конечно, процентщица Алена Ивановна из романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Артисты театра КУКФО цитировали произведения писателей и вовлекали зрителей в действие.

Дарья Драй ИА REGNUM Федор Достоевский

Добравшись до Пионерской площади, публика снова окунулась в атмосферу романа Федора Достоевского. Родион Раскольников с топором в человеческий рост рассказывал о своей теории, а старуха-процентщица катала по площади большой денежный ком, сварливо отгоняя всех, кто позарился на купюры. Здесь же сновали персонажи, создающие атмосферу 19 века: мальчик-разносчик газет, кричащий главную новость дня «Достоевский, спектакль!», шарманщик, ругающиеся дворники и др.

Холодная петербургская погода не стала преградой для любителей классики: у небольшой сцены собралось довольно большое количество людей, ожидающих главное событие праздника — постановку ФМД-театра «Достоевский в цвете».

Дарья Драй ИА REGNUM Спектакль ФМД-Театра «Достоевский в цвете»

Несмотря на то, что виновником торжества является Федор Михайлович, в спектакле приняли участие еще три классика русской литературы XIX века: Пушкин, Гоголь и Тургенев. На сцене прошел своеобразный модный показ с участием писателей и их героев. Евгений Онегин, Хлестаков, Герасим, князь Мышкин и другие персонажи примеряли на себя наряды, которые не встретишь в наше время. Александрийка, шемизетка, турнюра и другая непривычная для современного человека одежда появлялась на сцене под комментарии месье Трике из «Евгения Онегина».

Дарья Драй ИА REGNUM Сонечка Мармеладова

Помимо модного показа, герои изображали на сцене миниатюры, прямо или косвенно касающиеся произведений, со страниц которых они сошли. К сожалению, зачастую персонажи представали совсем не в тех ипостасях, которыми их наделили авторы. То, что должно было вызвать улыбку на лице зрителя, нередко получало осуждающий взгляд. Например, Ася, которую Тургенев изобразил как нежную и ранимую девушку, с задором танцевала и крутила длинной косой. И сам Иван Тургенев и вовсе предстал публике как человек, неспособный нормально выразить свои мысли.

В праздновании Дня Достоевского также приняли участие другие театры, музеи и библиотеки. Так, в библиотеке им. В.В. Маяковского «Театр на Васильевском» показал отрывки из спектакля «Вечный муж» по одноименному рассказу Достоевского. Здесь же состоялся диалог Татьяны Москвиной и Романа Смирнова на тему «Достоевский глазами драматурга и режиссера». Говорили об актуальности произведений писателя в наше время, об их переводе на язык театра и др.

Дарья Драй ИА REGNUM Старуха-процентщица

Вокруг Сенной и Владимирской площади традиционно прошла экскурсионная акция «Молодежь — Достоевскому». Молодые люди, прошедшие курс обучения в музее писателя, рассказывали о местах, связанных с жизнью и творчеством Федора Михайловича.

Дарья Драй ИА REGNUM Кузнечный переулок

В Михайловском замке, где раньше располагалось Инженерное училище, воспитанником которого был Достоевский, провели экскурсии по залам, так или иначе связанным с писателем. Упоминали также и о мистическом страхе учеников, охватывающем их вблизи бывшей опочивальни императора Павла I, где было совершено убийство.

День Достоевского устраивается в Санкт-Петербурге ежегодно, начиная с 2010, и собирает на разных площадках поклонников русского писателя, мыслителя, философа и публициста.