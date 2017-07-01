Киев, 1 июля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике сотрудники Министерства государственной безопасности задокументировали очередной факт террористической деятельности спецслужб Украины. Об этом сегодня, 1 июля, сообщил представитель пресс-службы МГБ ЛНР.

Mil.gov.ua Украинские силовики

«Жертвами силовиков стали родители военнослужащего Народной милиции Владислава Вислогузова, проживающие в поселке Тошковка Первомайского района, временно оккупированном Киевом. Сотрудники СБУ ворвались в дом к пожилым людям. Путем применения физической силы заставили их связаться с сыном и склонить его к сотрудничеству со спецслужбами Украины для передачи им сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в заявлении сотрудника МГБ ЛНР. Читайте также: На границе с Крымом СБУ готовит покушения на сотрудников ОБСЕ

«Когда я поднял трубку телефона, услышал, что мама плачет и просит выполнить все требования, которые последуют. Сотрудников СБУ интересовала информация о численности и составе вооруженных сил ЛНР, имена и позывные командующего состава и другие военные сведения. За отказ от сотрудничества угрожали расправиться с родителями», — рассказал Владислав Вислогузов.

Родители защитника Донбасса обманным способом сумели покинуть территорию подконтрольную ВСУ.

«Военнослужащий Народной милиции ЛНР дал формальное согласие на сотрудничество со спецслужбами и попросил несколько дней для выполнения поставленных задач. За это время родителям удалось покинуть территорию, оккупированную украинскими силовиками», — отметили в министерстве.Читайте также: Украина призналась в организации убийства Гиви и Моторолы

Стоит напомнить, что согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.