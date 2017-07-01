Москва, 1 июля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. На железнодорожной станции Крюково (Октябрьская железная дорога) в Москве скоростной пассажирский поезд «Сапсан» насмерть сбил двух человек. Об этом сегодня, 1 июля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Archive.government.ru В кабине «Сапсана»

Сообщается, что мужчина и женщина насмерть травмированы скоростным поездом «Сапсан», который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, около станции «Крюково» в Москве.

Уточняется, что погибшие переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.