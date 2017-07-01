Истборн, Великобритания, 1 июля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Чешская теннисистка Каролина Плишкова в двух сетах победила датскую теннисистку Каролину Возняцки в финале теннисного турнира в английском Истбурне. Игра состоялась сегодня, 1 июля.

Tatiana from Moscow Каролина Плишкова

Плишкова уверенно справилась с Возняцки в двух сетах — 6:4, 6:4.

Для третьей ракетки мира эта победа в турнире стала третьей в текущем сезоне и девятой в её карьере.

Ранее стало известно, что Плишкова сразится с российской теннисисткой Евгений Родиной в первом круге Уимблдона.