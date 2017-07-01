Киев, 1 июля, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Следствие по расстрелам на майдане в Киеве должно быть завершено к концу 2017 года. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Команда прокуроров и следователей сообщает мне о готовности в IV квартале этого года закончить следствие по расстрелам на майдане, — сказал он. — Самым трагическим страницам 18-го, 19-го, 20-го, 21-го».

При этом Луценко добавил, что расследование дел по событиям 2014 г. «движется неплохо», следователям удалось завершить расследование относительно всего окружения экс-президента страны Виктора Януковича.

«Все участники событий в Киеве нами идентифицированы, — добавил Луценко. — Благодаря общественным активистам даже создана 3D-схема событий на майдане: кто стоял, в какое время, в каком месте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, евромайдан в Киеве прошел в 2013—2014 гг. Поводом для массовых протестов, активно поддерживаемых и спонсируемых западными странами, стал отказ президента Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Результатом евромайдана, в ходе которого многие были убиты и травмированы, в том числе и члены спецподразделения МВД «Беркут», стало незаконное свержение действующего президента Украины и приход к власти украинских националистов.