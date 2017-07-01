Москва, 1 июля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку столичных аэропортов после того, как из-за плохих погодных условий в ночь на 1 июля были отменены свыше 110 рейсов. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Pixabay.com Плохие погодные условия

Сообщается, что транспортная прокуратура проверяет столичные воздушные гавани на предмет возможного нарушения законодательства после задержки свыше 110 авиарейсов.

«Сегодня, 1 июля 2017 года, в аэропортах Московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов… В связи с этим прокуратурой инициирована проверка, проводится сбор информации в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Особое внимание надзорные ведомства уделяют правам пассажиров.

«В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в транспортной прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 30 июня на Москву и область обрушилась мощнейшая гроза с ливнем и шквалистым ветром. За несколько часов в городе выпала почти месячная норма осадков.

По соображениям безопасности, сотни рейсов были задержаны, а некоторые из них и вовсе отменены.