Анкара, 1 июля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Турция будет незамедлительно пресекать все угрозы, исходящие с территории Сирии, либо из любого другого государства. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын, комментируя факт обстрела турецкой территории из сирийского района Африн.

Times Asi Курдские бойцы

По его словам, Анкара будет предпринимать все необходимые шаги по защите нацбезопасности и госграниц.

«Угрозы, исходящие с территории Сирии, либо из любого другого государства, включая действия террористов, будут незамедлительно предотвращены, — пообещал Калын. — Ответ будет адекватным и предельно жестким».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать полномасштабную военную операцию в Сирии с целью не допустить создания там курдского государства.

По его словам, если «негативные процессы» в Сирии приведут к угрозе турецким границам, реакция Анкары будет такая же, как в ходе операции «Щит Евфрата».

Читайте также: Эрдоган не исключил новой военной операции в Сирии против курдов