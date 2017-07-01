Лондон, 1 июля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Британцу Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в ДНР, сообщает сегодня, 1 июля, ежедневная британская Times.

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Как пишет издание, 41-летний Стимсон провел четыре месяца в 2015 году в Донбассе. В октябре 2015 года он дал интервью телерадиокорпорации Би-би-си, в котором заявил, что гордится тем, что сделал.

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Стимсон надеялся получить российское гражданство и начать новую жизнь в Донбассе. «Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию», — подчеркивал он.

После интервью Стимсон возвращался в Манчестер, где его задержали власти Великобритании. Ему были предъявлены обвинения в «намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины». Затем обвинение в «намерении совершить теракт» было снято.

По данным газеты, суд вынесет решение 14 июля.