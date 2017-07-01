Луганск, 1 июля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В июне студенты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко проходили государственную итоговую аттестацию в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова и Институте торговли, обслуживающих технологий и туризма. Там где луганские студенты защитили свои выпускные квалификационные работы. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки ЛНР.

Minobr.su Луганские студенты

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«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко активно осуществляет и развивает международную деятельность. Усилиями кафедр, факультетов, институтов и международного отдела были заключены договоры и соглашения со многими вузами Российской Федерации. Особое место среди них занимает Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика). Сотрудничество этого вуза с ЛНУ очень тесное и плодотворное. Одним из главных аспектов взаимодействия является возможность получения российских дипломов для луганчан», — отмечается в заявлении.

Многие студенты бакалавриата и магистратуры решили испытать свои силы в дружественном вузе.

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«Огромное количество студентов ЛНУ имени Тараса Шевченко не упустили такую возможность и прошли государственную итоговую аттестацию в КБГУ имени Х.М. Бербекова. Среди них — студенты кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела Института торговли, обслуживающих технологий и туризма. Студенты бакалавриата и магистратуры успешно прошли государственную итоговую аттестацию на кафедре экономики и менеджмента в туризме Института социальной работы, сервиса и туризма. Все наши студенты в итоге получили отметки «отлично» и «хорошо». Представители Кабардино-Балкарии отметили высокий уровень подготовки наших студентов, а также пожелали мира и процветания нашему университету и республике», — резюмировали сотрудники министерства образования ЛНР.