Санкт-Петербург, 1 июля, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует посещать финал Кубка Конфедераций, который состоится в Санкт-Петербурге 2 июня. Об этом сегодня, 1 июля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на открытии Кубка Конфедерации

Журналисты задали Пескову вопрос, планирует ли российский лидер посетить финал Кубка Конфедераций, в котором сойдутся сборные Германии и Чили.

«Нет», — ответил Песков.

Напомним, Путин присутствовал на открытии Кубка Конфедераций 17 июня. В первом матче сборная России сразилась со сборной Новой Зеландии. Это был единственный матч, который российская команда выиграла. Затем наши проиграли два матча против Португалии и Мексики и не смогли выйти из группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финальный матч Кубка Конфедераций состоится 2 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург Арена» в 21:00.

Кубок Конфедераций разыграют сборные Чили и Германии.