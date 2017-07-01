Лондон, 1 июля, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Все, что было придумано создателями киноэпопеи «Звездные войны» России удается реализовать в действующих моделях, — сообщает британский таблоид The Daily Mail, рассказывая о презентации прототипов военной экипировки в Москве.

Цитата из к/ф «Робокоп-2». Реж. Ирвин Кершнер. 1986. США Боевой робот

«В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» демонстрируются высокотехнологичные моторизованные доспехи для солдат, включающие в себя экзоскелет, увеличивающий силу и обеспечивающий повышенную выносливость воина, шлем с прибором ночного видения и многое другое», — сообщает издание.

Оно публикует для лучшего понимания читателем, о чем идет речь, два снимка: на одном доспехи, созданные российскими конструкторами, на другом — боец армии клонов из сериала Джорджа Лукаса. Пораженный увиденным автор издания Рори Тингл даже не способен вспомнить, что одежда клонов у Лукаса, скорее представляла собой униформу, чем защитное снаряжение. То же, что можно увидеть на снимке, сделанном, по заверению корреспондента, «на выставке этих русских» правильнее назвать реализацией идей костюма латников, описанных в серии произведений Романа Злотникова «Империя».

«Российские военные конструкторы хотят максимально обезопасить живую силу свойх войск, — раскрывает «секреты» читателям британский журналист. — В апреле при соблюдении режима полной секретности они на одном из полигонов испытали танк с дистанционным управлением. Машина оснащена 30-миллиметровой пушкой и шестью ракетами. Водитель управляет танком с помощью сигнала, посылаемого им с пульта, находящегося на большом расстоянии от места сражения. Данные о движении танка, местонахождении целей и т.д. он получает с камер самой машины и дрона, зависающего над полем боя».

По словам британца, «Россия делает все, чтобы автоматизировать войну и заменить живых солдат роботами».