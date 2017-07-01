Саранск, 1 июля, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В Саранске задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в убийстве трех человек. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Мордовия.

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«В ходе проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» (…) по подозрению в совершении убийства задержан 25-летний житель Саранска», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 1 июля в многоэтажном доме по Проспекту 60-летия Октября в городе Саранске. По факту обнаружения трупов трех человек (двое мужчин и женщина) было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следователи считают, что преступление могло быть совершено в ходе совместного распития спиртного.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего», — говорится в сообщении.