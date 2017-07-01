Литл-Рок, США, 1 июля, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В одном из ночных клубов в американском штате Арканзас произошла стрельба. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Fox News.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Сообщается, что инцидент произошел в клубе Power Lounge в городе Лито-Рок. Полицейские прибыли к месту происшествия в 2:30 по местному времени (10:30 по московскому времени).

В результате стрельбы пострадали 17 человек. Один из раненых находится в критическом состоянии. Самому младшему из пострадавших 16 лет.

Полиция считает, что стрельба произошла из-за бытовой ссоры. Инцидент никак не связан с террористической деятельностью.