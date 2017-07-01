Тбилиси, 1 июля, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих нынешней осенью местных выборах от правящей партии «Грузинская мечта» будет Каха Каладзе.

Мельников Александр Каха Каладзе

По информации пресс-службы партии, соответствующее решение было принято на заседании политсовета «Грузинской мечты», которое прошло под председательством премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в центральном офисе партии 1 июля.

На этом же заседании были рассмотрены план развития Тбилиси, осуществляемые в столице в настоящее время и будущие проекты.

Премьер сообщил членам политсовета о предстоящем визите в Грузию вице-президента США Майка Пенса, который расценил как еще одно подтверждение стратегического партнерства между двумя странами и твердую поддержку Грузии со стороны новой администрации Белого дома.

В комментариях после окончания заседания члены политсовета отмечали, что Каха Каладзе будет лучшим и самым достойным кандидатом на пост мэра столицы, и выражали уверенность в его победе на выборах.

«Кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» будет один из самых сильных и успешных политиков нашей команды, современный молодой человек Каха Каладзе. Это решение принял политсовет. Мы обсудили также приоритеты и проекты, которые осуществим в Тбилиси в будущем», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

По его словам, при новом мэре темпы развития Тбилиси наберут новые обороты, и он станет одним из лучших городов Европы, одновременно сохранив все свои традиции.

Все годы после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта», а затем после победы на выборах 2016 года партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе занимает пост министра энергетики Грузии.

Уже известно, что конкурентами Каладзе на выборах будут — от «Национального движения» бывший заместитель гендиректора телекомпании «Рустави-2» Заал Удумашвили, от «Европейской Грузии» — нынешний депутат парламента Елена Хоштария. На эту же должность претендует независимый депутат Тбилисского сакребуло, оппозиционный нынешним властям политик, журналист Александр Элисашвили.

За четыре месяца до предстоящих выборов в Грузии уже появились результаты опросов общественного мнения, которые неутешительны для кандидата от правящей партии. Так, согласно опросу, проведенному на сайте издания Metronome, в рейтинге будущих кандидатов в мэры столицы лидирует Елена Хоштария (27%), за ней следует Заал Удумашвили (26%), у Кахи Каладзе — 14%, у Элисашвили — 11%. Остальные опрошенные (всего было опрошено 35 тысяч человек) либо не поддержали ни одного из названных кандидатов, либо заявили, что будут голосовать за другого, не названного интервьюерами кандидата.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили сообщил, что указ о назначении даты выборов издаст в конце августа текущего года.