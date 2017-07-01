Рим, 1 июля, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В Италии был арестован боец украинских нацистских добровольческих батальонов, подозреваемый в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает информагентство ANSA.

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Сообщается, что арест был произведен по запросу прокуратуры области Болонья.

По версии следствия, проживающий в Италии этнический украинец в 2013 году примкнул к одному из нацистских добровольческих батальонов. Он находился на стратегической высоте в районе Славянска, с которой силовики обстреливали местность.

Напомним, итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли и российский журналист Андрей Миронов погибли 24 мая 2014 года под миномётным огнем вблизи поселка Андреевка под Славянском. Чудом удалось выжить французскому фотожурналисту Вильяму Рогелону, который получил ранения.

Обстрел украинскими военными автомобиля с прессой продолжался не менее получаса, свидетельствовал француз.

Итальянские правоохранительные органы считают, что журналистов могли убить преднамеренно. Было установлено, что с электронных носителей были стерты записи фотосъемки на месте событий, которую вел итальянец Рокелли.