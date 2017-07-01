Симферополь, 1 июля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Пришкольные лагеря ЛНР в течение трех летних месяцев примут на отдых 20,4 тыс. детей. Первая смена отдыха детей в пришкольных лагерях закончится в июле. Как сообщили в ИА REGNUM в пресс-службы Совета министров республики, об этом заявила министр образования и науки ЛНР Валентина Ткаченко.

Schekinov Alexey Victorovich В детском лагере

«Вторая смена будет проходить в 21 пришкольном лагере. Там отдохнут 897 детей. В августе будут работать 17 лагерей, и там будут отдыхать 765 детей», — сообщила Ткаченко.

Министр добавила, что во всех пришкольных лагерях для детей организованы развлекательные, культурные и образовательные мероприятия. По ее словам, во всех 14 интернатных учреждениях республики также проходит оздоровительная кампания, которая охватит 921 ребенка.Читайте также: Захарченко: «Важно интегрировать молодежь в культурное поле Русского мира»

«Это сироты, дети, родители которых лишены родительских прав, а также дети, которым поехать вообще некуда», — отметила Ткаченко.

Кроме того, она сообщила, что с начала 2017 года в лагерях и детских центрах Российской Федерации оздоровились 695 детей.

«Дети по приглашению выезжают в составе организованных групп на активный отдых в Российскую Федерацию. В таких мероприятиях приняли участие 268 детей», — рассказала министр.

Она также отметила, что 288 детей из Луганской Народной Республики выезжали за пределы ЛНР для участия в разнообразных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

В июле планируется заезд 240 детей республики в оздоровительный комплекс «Снегири» Московской области. В августе 33 ребенка отправятся в Краснодарский край, в лагерь «Орленок», а осенью 18 детей из ЛНР посетят детский центр «Смена» в Краснодарском крае.

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В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов подчеркнул, что летняя оздоровительная компания в республике проходит организованно.

«Все мероприятия, которые были запланированы, выполнены на 100%. Срывов никаких нет. На территории республики продолжают свою плановую работу 6 лагерей. Это Свердловский район, Антрацитовский район, Ровеньки. Первые смены уже закончились. Сейчас персонал готовится к приемке детей на вторые заезды. Всего за летний период лагеря на территории республики примут 5440 детей. Программа отдыха действительно разнообразная. Персонал подобран очень квалифицированный. Поэтому детям интересно и воспитателям тоже. Я думаю, что летняя кампания у нас закончится с неплохими показателями», — резюмировал председатель Федерации профсоюзов.

Также на заседании Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» в Ростове-на-Дону депутат госсовета Крыма Валерий Бабков заявил, что в нынешнем году молодое поколение из Донецкой и Луганской Народных Республик отдыхает в Крыму только в «Артеке».

«При этом база полуострова, естественно, этим прекрасным лагерем не ограничивается. У нас есть, где принимать детей. Мы умеем делать эту работу. Мы качественно проводили кампанию по оздоровлению в 2015 году, однако сейчас немного сбился механизм, и нам нужна поддержка, чтобы его восстановить. Уверен, что мы эту проблему решим», — сказал Бабков.Читайте также: В вузах ДНР увеличено количество бюджетных мест

По его словам, «на низком старте» находится проект повышения квалификации педагогов ДНР и ЛНР в летний период отпусков на базе оздоровительных учреждений Республики Крым.

Первые группы педагогов по 10 человек от ДНР и ЛНР уже в ближайшее время приедут в республику. Кроме того, в августе Крым передаст Донбассу учебную литературу.