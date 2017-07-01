Киев, 1 июля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Водоснабжение Авдеевки 1 июля 2017 года было вновь прекращено из-за обстрела, во время которого была повреждена высоковольтная линия электропередач, обеспечивающая работу Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины

Pixabay.com Вода

«1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубометров.

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Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников.

Этот факт подтверждают и в оперативном командовании ДНР, уточняя, что обстрел велся с позиций 72 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, что район Донецкой фильтровальной станции по-прежнему остается одной из наиболее «горячих точек» в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны ВСУ.