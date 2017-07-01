Тбилиси, 1 июля, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Совокупный внешний долг Грузии по итогам первого квартала 2017 года составил $15,7 млрд, или 108,2% от показателя ВВП за последние четыре квартала.

Фердинанд Георг Вальдмюллер. Опись имущества должника. 1847

По информации Национального банка Грузии, в первом квартале текущего года совокупный внешний долг Грузии вырос на $188,9 млн. В том числе, из-за изменения валютного курса долг вырос на $148 млн, из-за ценовых и иных изменений увеличился соответственно на $21,4 млн и $51,4 млн, а из-за операционных изменений уменьшился на $34,6 млн.

Государственный внешний долг составил $6,7 млрд, или 46,5% от ВВП. В том числе, долг правительственного сектора достиг $4,8 млрд, обязательства Национального банка — $198,1 млн), облигации и займы государственных предприятий — соответственно $887,1 млн и $876,2 млн.

Внешний долг банковского сектора составил $3,2 млрд, внешний долг других секторов — $4,9 млрд, межкомпанейский долг — $2,5 млрд. При этом, 93,6% совокупного внешнего долга деноминировано в иностранной валюте.

Чистый внешний долг Грузии на 31 марта текущего года достиг $9,7 млрд, что составляет 67,1% от ВВП за последние четыре квартала. В том числе чистый внешний долг государственного сектора составил $3,9 млрд, или 26,7% от ВВП.

Внешний долг Национального банка Грузии в первом квартале текущего года уменьшился на $2,2 млн.