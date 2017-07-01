Донецк, 1 июля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Ярмарка с товарами местных производителей со сниженными ценами в рамках гуманитарной программы помощи соотечественникам прошла сегодня, 1 июля, на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» к юго-западу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

Mptdnr.ru Ярмарка на КПП Еленовка

«В рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса 1 июля на контрольном пункте въезда-выезда «Еленовка» прошла продовольственная ярмарка», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на ярмарке была представлена продукция четырех местных производителей. Все желающие с подконтрольной Украине территории Донбасса могли приобрести мясо, рыбу, кондитерские и колбасные изделия, а также бытовую химию.

В ведомстве отметили, что выездная торговля вызвала большой интерес у жителей подконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

Добавим, что данная ярмарка стала третьей на КПП «Еленовка» и пятой по счету на республиканских контрольно-пропускных пунктах. Ранее она проводилась на КПП «Майорск» под Горловкой, следующая пройдет там же, 8 июля.

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Напомним, что 17 февраля 2017 года Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам. Основная цель — поддержка социально незащищенных жителей региона.

Программа включает оказание ряда услуг, включая материальную помощь. Для упрощения процедуры обращения и получения удаленных консультаций для жителей подконтрольной Киеву части Донбасса создана горячая линия и открыт интернет-сайт.