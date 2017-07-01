Разрушенные ливнем новгородские дороги: список
Великий Новгород, 1 июля, 2017, 15:37 — ИА Регнум.
- 69 км дороги Окуловка — Любытино, у деревни Погорелка;
- 10−12 км дороги Любытино — Хвойная, деревня Новинка;
- 8−11 км дороги Васильково — Мстинская Новинка, село Комарово;
- 8−10 км дороги Любытино — Луково;
- 0−2 км дороги Кремница — Кяжье Село;
- 0−2 км дороги Любытино — Неболчи (вода над дорожным полотном 150−200 м);
- дорога в деревне Березняк;
- дорога Гамзино — Никольское, около села Никольское;
- дорога Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, деревня Витин Бор; Каменка — Никандрово, после деревни Каменка.
В Любытинском районе эти участки рекомендуют объезжать через трассу Любытино — Боровичи. В Крестецком районе — через трассу Окуловка — Угловка — Валдай, М10 — Валдай — Угловка.
Также в населённые пункты Окуловского и Любытинского районов предлагают добираться поездами по направлению Хвойная — Неболчи — Будогошь и Окуловка — Любытино — Неболчи.
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Отмечается, на восстановление дороги Крестцы — Окуловка потребуются сутки. Сегодня там прошло оперативное рабочее совещание с участием представителей ГОКУ «Новгородавтодор» и подрядных организаций для оценки ситуации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в результате ливня 30 июня в трёх районах Новгородской области — Любытинском, Окуловском и Крестецком — повреждено 12 дорог. На них разрушено 13 участков, ещё 20 участков повреждено. По фактам разрушения автомобильных дорог начала проверку прокуратура, которая намерена оценить содержание дорог, в частности водоотводных и дренажных систем, а также соответствие проведённого ремонта нескольких дорог ГОСТу и нормативным требованиям.