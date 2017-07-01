Великий Новгород, 1 июля, 2017, 15:37 — ИА Регнум.

69 км дороги Окуловка — Любытино, у деревни Погорелка;

10−12 км дороги Любытино — Хвойная, деревня Новинка;

8−11 км дороги Васильково — Мстинская Новинка, село Комарово;

8−10 км дороги Любытино — Луково;

0−2 км дороги Кремница — Кяжье Село;

0−2 км дороги Любытино — Неболчи (вода над дорожным полотном 150−200 м);

дорога в деревне Березняк;

дорога Гамзино — Никольское, около села Никольское;

дорога Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, деревня Витин Бор; Каменка — Никандрово, после деревни Каменка.

53.mchs.gov.ru Повреждённая автомобильная дорога в Новгородской области

В Любытинском районе эти участки рекомендуют объезжать через трассу Любытино — Боровичи. В Крестецком районе — через трассу Окуловка — Угловка — Валдай, М10 — Валдай — Угловка.

Также в населённые пункты Окуловского и Любытинского районов предлагают добираться поездами по направлению Хвойная — Неболчи — Будогошь и Окуловка — Любытино — Неболчи.

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Отмечается, на восстановление дороги Крестцы — Окуловка потребуются сутки. Сегодня там прошло оперативное рабочее совещание с участием представителей ГОКУ «Новгородавтодор» и подрядных организаций для оценки ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в результате ливня 30 июня в трёх районах Новгородской области — Любытинском, Окуловском и Крестецком — повреждено 12 дорог. На них разрушено 13 участков, ещё 20 участков повреждено. По фактам разрушения автомобильных дорог начала проверку прокуратура, которая намерена оценить содержание дорог, в частности водоотводных и дренажных систем, а также соответствие проведённого ремонта нескольких дорог ГОСТу и нормативным требованиям.