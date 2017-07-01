Любытино, Новгородская область, 1 июля, 2017, 15:20 — ИА Регнум. По словам Андрея Никитина, в зоне подтопления оказались около 30 небольших населённых пунктов, в том числе посёлок Любытино, в котором проживает около 500 человек.

53.mchs.gov.ru После ливня

«Причины бедствия выясняются, раньше такого никогда не было, на протяжении последних 50 лет. Люди, которые оказались в зоне подтопления, эвакуированы. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — сказал Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что в посёлке всего два многоквартирных дома, остальные — частные.

Организован оперативный штаб, который постоянно мониторит ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное управление МЧС сообщило о подтоплении 38 домов в посёлке Любытино — это 20 жилых домов и 18 дачных, в которых проживают 22 человека. В райцентре организованы три пункта временного размещения.

Всего в регионе произошло повреждение дорожного полотна в трёх районах области: Окуловском, Крестецком и Любытинском. По данным пресс-центре правительства, в Крестецком районе вода уже сошла, с 15:00 1 июля дорожные службы приступили к восстановительным работам.

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Всего к ним привлечены 224 человека, в том числе 75 единиц техники.