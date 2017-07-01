Киев, 1 июля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Украинские власти пытаются придумать альтернативу визовому режиму с Российской Федерацией. Как сообщают сегодня, 1 июля, украинские СМИ, депутат Верховной рады Антон Геращенко продвигает идею введения для въезжающих на Украину российских граждан регистрации на «специальных сайтах».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним, о визовом режиме с Россией на Украине стали говорить сразу после государственного переворота, который был совершен в этой стране в феврале 2014 года.

Однако, пришедшая к власти группировка не решилась сделать этого, так как миллионы украинских граждан работают на территории России.

Разговоры о введении визового режима с Россией вновь активизировались на Украине после того, как был введен туристический безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом.

Москва чётко дала понять, что в ответ на введение визового режима со стороны Украины примет зеркальные меры и также введет визовый режим.

В вопросе введения визового режима с Россией украинские власти пока не перешли от слов к делу.

Что касается Геращенко, то именно он является номинальным создателем сайта «Миротворец», который кстати был создан на базе IT-структур военного блока НАТО.

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На этом сайте публикуются персональные данные, якобы, врагов Украины. Ресурс содержит также информацию о журналистах, аккредитованных в ДНР и ЛНР, и о некоторых российских актерах и музыкантах.

Сайт «Миротворец» используется для блокирования приезда иностранцев на территорию Украины, оказывает психологическое давление, обвиняя местных жителей в сепаратизме и измене родине.