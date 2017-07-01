Санкт-Петербург, 1 июля, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Глава Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино поблагодарил Российскую Федерацию за успешное проведение Кубка Конфедераций 2017 года. Соответствующее заявление Инфантино сделал сегодня, 1 июля, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

Инфантино отметил, что этот турнир был успехом со многих точек зрения.

Глава ФИФА в первую очередь поблагодарил Россию, оргкомитет турнира, Российский футбольный союз (РФС) и весь российский народ за проведение турнира Кубка Конфедераций на высоком уровне.

«Отдельная благодарность волонтерам — они всегда помогали, всегда встречали с улыбкой», — сказал Инфантино.

Также он отметил, что со спортивной точки зрения турнир был очень успешным.

«Были сыграны прекрасные матчи, в среднем команды забивали по три мяча за игру, в среднем 38 тысяч зрителей присутствовали на каждой игре. Футбол был прекрасен — великолепные игроки и команды, в финале сыграют две очень сильные сборные, также можно поздравить и другие команды — сборную Португалии с Криштиану Роналду, Мексики и все остальные команды», — заявил Инфантино.

Напомним, в финале Кубка Конфедераций сойдутся сборные Германии и Чили. Матч состоится 2 июня в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Матч за третье место Португалия — Мексика пройдет в Москве в этот же день. Встреча начнется в 15:00 мск.

Российская сборная, к сожалению, не смогла выйти из группы А.