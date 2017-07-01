Луганск, 1 июля, 2017, 14:59 — ИА Регнум. В министерстве ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики глубоко обеспокоены уничтожением зеленых насаждений украинской стороной близ станицы Луганской. Об этом 1 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Aleksey Igonin Вырубка леса

Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Виктор Грибачев проинформировал, что в Станично-Луганском районе ежедневно вырубается около 1,5 га леса.

«Люди с той стороны звонят и рассказывают, что со станицы Луганской ежедневно вывозится от трех до шести длинномеров свежеспиленного леса — 300 кубов. Это получается — полтора гектара ежедневно остается без леса. Уничтожено почти все, что было посажено в 50−60-е годы. Выбирается деловая древесина, тот лес, которому 10−15 лет — он никому не нужен, он просто валится. Перспектива у той стороны — уничтожить и оставить после себя пустыню», — отметил руководитель министерства.

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Кроме того, он добавил, что неконтролируемые пожары за последнее время уничтожили в районе станицы Луганской тысячи гектаров лесных насаждений.

«Мы знаем, что на сегодняшний день по станице Луганской уничтожено пожарами более 13 тыс. гектаров лесных насаждений и это только по Станице Луганской. Все это очень сильно отразится на экологической безопасности не только в нашем регионе, но и будет затрагивать Российскую Федерацию и европейскую часть», — резюмировал эколог.

Более того, заместитель министра по надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР Дмитрий Радионов сообщил, что количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в подконтрольных Киеву районах ЛНР в последнее время существенно увеличилось.

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«Уже в 2016 году, согласно данным статистики Украины, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух составили 98 тысяч тонн. Рост выбросов в сравнении с 2015 годом составил 37%». И это только официальная статистика. Можно предположить, что это заниженная цифра. Наибольшее количество выбросов отмечается в городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, в которых прирост к объему выбросов за 2015 год составил 44%», — подытожил Радионов.