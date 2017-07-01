Москва, 1 июля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «По информации ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромет, в период с 13:00 до 19:00 1 июля в городе Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12−17 метров в секунду», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM Гроза в Москве

Гражданам рекомендовано обходить плохо закреплённые конструкции и рекламные щиты, ставить свои автомобили в гаражи или подальше от деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня на Москву и область обрушилась супергроза. За несколько часов в столице выпала половина месячной нормы осадков.

Гроза сопровождалась сильным ветром.

По последним данным в результате разгула стихии погиб один человек (его поразило молнией). Ещё 16 человек пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что последствия супергрозы будут ликвидированы к 3 июля.