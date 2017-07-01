Киев, 1 июля, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что к атаке так называемого вируса-вымогателя Petya. A причастны спецслужбы Российской Федерации. Соответствующее заявление распространила пресс-служба СБУ сегодня, 1 июля.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

Напомним, 27 июня глобальная атака вируса-вымогателя Petya. A поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Больше всего компьютеров было поражено на территории Украины, но и в России многие компании пострадали.

Известно, что атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

СБУ утверждает, что в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями были получены данные, которые дают основание полагать, что к атака данного вируса были якобы причастны те же хакерские группировки, которые атаковали украинскую финансовую систему, объекты транспорта и энергетики в декабре 2016 года с помощью вирусов TeleBots и Blackenergy.

Из этого СБУ делает вывод, что к глобальной атаке вируса Petya. A якобы причастны российские спецслужбы.

СБУ утверждает, что заражение было спланировано заранее и осуществлялось в несколько этапов.

«Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки», — сказано в заявлении СБУ.

Утверждается, что основной целью данной атаки было якобы уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины.

Однако в заявлении СБУ есть явные нестыковки, так как известно, что атаке вируса подверглись IT-системы таких российских компаний, как «Роснефть», Evraz и Invitro.