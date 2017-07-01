Любытино, Новгородская область, 1 июля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В районном центре Любытино Новгородской области в результате ливня 30 июня подтоплены 38 домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России, к 10 утра сегодняшнего дня. 1 июля, подтопленными оставались 20 жилых и 18 дачных домов, в которых проживают 22 человека, в том числе двое детей.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

Подтопления коснулись улиц Василия Иванова, Труда и Боровичской.

В посёлке организованы три пункта временного пребывания — в школе, гостинице и больнице. По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, в школе сейчас находятся восемь человек, пострадавших от подтопления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ливня 30 июня в Новгородской области наиболее серьёзно пострадал Любытинский район, где также разрушился ряд дорог. Размывы и повреждения дорог также зафиксированы в Окуловском и Крестецком районах Новгородской области.