Великий Новгород, 1 июля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. В результате ливня 30 июня в трёх районах Новгородской области повреждено 12 дорог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в Любытинском, Окуловском и Крестецком районах разрушено 13 участков дорог, ещё 20 участков повреждено.

(сс) George Hodan Ливень

«Повреждение дорожного полотна произошло в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений, связанных с выпадением обильных осадков (более 40 мм за сутки)», — сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

По факту разрушения дорог прокуратура Новгородской области проводит проверку.

«В ходе проверки будет проверено содержание автомобильных дорог, в частности водоотводных и дренажных систем, а также соответствие проведённого ремонта нескольких дорог ГОСТу и нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время движение по ряду дорог в Новгородской области приостановлено. Только объездными путями можно добраться до районных центров Окуловка и Любытино. Проводятся восстановительные работы, к которым, по данным МЧС, привлечено более 200 человек и 75 единиц техники.

Вопрос достаточности мер, принимаемых ГОКУ «Новгородавтодор» для восстановления транспортного сообщения в регионе, находится на личном контроле и.о. прокурора области Андрея Гуришева.

Напомним, факты подмыва и разрушения дорог в Новгородской области стали фиксироваться днём 30 июня, когда в регионе начались ливневые дожди. Наиболее серьёзные повреждения дорог — в Любытинском районе области.