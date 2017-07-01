Страсбург, Франция, 1 июля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в Старсбург (Франция), где проходит церемония прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает телеканал RT.

Government.ru Дмитрий Медведев

Церемония прощания с экс-канцлером Колем, при котором Федеративная Республика Германия поглотила Германскую Демократическую Республику, проходит в фойе здания Европейского парламента.

На церемонию прощания приглашены более трёх десятков политиков из различных стран мира, в том числе и глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В фойе Европарламента их встречают председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод-Юнкер и председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Глава российского правительства почтил память Коля минутой молчания в специальной траурной комнате. Также Медведев оставил запись в книге соболезнований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет.