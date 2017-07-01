Казань, 1 июля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Неделя для Татарии была богата на события. После 14 лет работы покинул свой пост гендиректор скандально известного Казанского порохового завода Халил Гиниятов, главы сразу трёх поселений ушли со своих постов «по собственному желанию», а четыре представителя региона попали в список Forbes. Но главной темой начала недели стал договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.

Герб Татарии

Татарии придётся переписать Конституцию?

Региональные СМИ отмечают, что 26 июня 2017 года истёк срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Татарии. Подписан он был десять лет назад, 27 июня 2007 года, президентом РФ Владимиром Путиным и главой региона Минтимером Шаймиевым. Но пока договор так и не продлён. Более того, администрация Минниханова отмолчалась о дальнейшей судьбе документа, чем удивила татарские СМИ.

Эксперты, политики и депутаты, опрошенные разными изданиями, сошлись во мнении, что документ давно перестал быть фундаментальным и перешёл в разряд имиджевых.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в комментариях ИА REGNUM отметил, что «вопрос о договоре и наименовании высшего должностного лица региона — больше символический капитал, дававший официальной Казани определённое пространство для маневра». Он также напомнил, что Рустам Минниханов 26 мая 2017 года вошёл в Президиум Госсовета. А этого бы не произошло, если бы у Центра не было оснований рассчитывать на конструктивную работу с руководителем региона.

Подробности: Договор между Москвой и Казанью — «больше символический капитал»

Издание «БИЗНЕС Online» в тоже время напомнило, что непродление договора имеет и юридический казус, так как в Конституцию республики прямо вписан этот документ. «Придётся менять Конституцию?», — вопрошает издание.

Богатые и знаменитые: татары в списке Forbes

Четыре представителя Татарии вошли в число самых богатых депутатов и государственных служащих по версии журнала Forbes. Глава Татарии Рустам Минниханов в рейтинге «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих с наибольшими доходами» занял третье место. Его семейный доход — 2,3 млрд рублей.

Кроме него, в список на 43 место попал депутат Госдумы РФ от республики Айрат Хайруллин с капиталом 280 млн рублей.

Депутат Госсовета РТ, владелец крупнейшего автодилера региона Вячеслав Зубарев в этом рейтинге занял 17 место. Его семейный капитал, по данным Forbes, составил 641 млн рублей. Ещё один его коллега, Равиль Зиганшин, попал на 41 место рейтинга с капиталом 295 млн рублей.

Читайте также: Forbes: Годовой доход десяти госслужащих — более 1 млрд рублей

Имя депутата Зиганшина на этой неделе прозвучало в СМИ дважды. 29 июня Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу природоохранной прокуратуры Верхнеуслонского района на решение районного суда.

По сообщению издания «Idel.Реалии», ещё в марте ведомство проиграло суд к ООО «Свияга», принадлежащему депутату, и исполкому района. Прокурор пытался отменить решение о межевании участков на реке Сулица, доказав, что территория попадает в водный фонд и потому не может находиться в частной собственности. Суду района не хватило предоставленных доказательств, потому ООО «Свияга» продолжило работы на участке. 29 июня Верховный суд республики отменил решение нижестоящей инстанции.

«Судья решил удовлетворить иск природоохранной прокуратуры частично и обязал ООО «Свияга» за свой счет привести участки у реки в соответствие с кадастром, а документы после этого предоставить в Росреестр», — сообщает издание.

Сельский бунт: главы ушли по собственному желанию

В Зеленодольском районе Татарии после того, как в отношении главы посёлка Нижние Вязовые Фоата Шамсиева было возбуждено уголовное дело, заявление об уходе по собственному желанию подали три поселковых главы. Как пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники, глава Зеленодольского района Александр Тыгин подписал заявления об увольнении глав поселков Осиново, Васильево и села Айша. С 10 июля они уйдут в отпуск с последующим увольнением.

Впервые о своей отставке все трое заявили на закрытом совещании, где и прошло бурное обсуждение дела Шамсиева. Последнему следственные органы вменяют причастность к нелегальному переводу в частную собственность 23 участков садоводческого общества «Волжанка». До середины августа чиновника поместили под домашний арест.

Казанский пороховой завод: не уволили, сам ушёл

Не обошли своим вниманием СМИ региона и уход Халила Гиниятова с поста гендиректора Казанского порохового завода. Несмотря на то, что некоторые татарские СМИ строили предположения о возможном увольнении, Гиниятов ушёл сам. Он объяснил свой уход с поста окончанием срока действия трудового контракта, заключённого с Минпромторгом РФ, и нежеланием его продлевать. Напомним, Халил Гиниятов занимал кресло гендиректора госпредприятия с 2003 года.

Новый руководитель появится у завода через два месяца. Для этого будет проведён конкурсный отбор. Среди вероятных кандидатур называют экс-директора самарского порохового завода «Коммунар» Марину Галимову. Временным исполняющим обязанности руководителя будет директор по производственно-коммерческим вопросам предприятия Ильдус Самитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод получил «популярность» происшествиями и плохим техническим состоянием оборудования. Начиная с 2013 года, на предприятии произошло восемь ЧП, среди которых — взрывы и пожары. А 29 мая был обнародован доклад Приволжского управления Ростехнадзора, где отдельное место отводилось ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и его неудовлетворительному техническому состоянию. Специалисты, в частности, отметили, что износ основного техоборудования завода уже составил 90%.

Также читайте: Директор Казанского порохового завода отказался продлевать контракт

Банкир Мусин и новые дела «Татфондбанка»

Неделю завершило сообщение следователей о том, что при расследовании уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Госсовета РТ 53-летнего Роберта Мусина появились новые факты.

В декабре 2014 года «Татфондбанк» предоставил ООО «Аида и Д» без поручителей и залога кредит на сумму 133,7 млн. рублей. По данным следствия, 40 млн рублей из них были перечислены на счета Мусина для «использования по своему усмотрению».

Второй эпизод был построен по аналогичной схеме. «15 января 2015 года Мусиным были присвоены кредитные средства ПАО «Татфондбанк» в размере 40 млн рублей, выданные ООО «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии», — сообщила пресс-служба Следственного комитета СУ РФ по Татарии.

Следующий эпизод произошёл в октябре 2015 года. Тогда Центробанк России утвердил план участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» для предупреждения банкротство АО Банк «Советский». АСВ, ставшее временной администрацией банка, в марте 2016 года провело конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях. Победил ПАО «Татфондбанк», который предложил лучший план мероприятий по оздоровлению. В конце апреля 2016 года в рамках санации АО Банк «Советский» получил от АСВ государственный целевой кредит на 10,7 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги и ещё не менее 15 млрд рублей средств вкладчиков по договору межбанковского кредита ушли в «Татфондбанк». Позднее судом эта сделка была признана недействительной.

Следующим участником стал банкрот ПАО «ИнтехБанк». В сентябре 2016 года им на основании договоров займа с ПАО «Тимер Банк» и АО Банк «Советский» получены облигации «Татфондбанка». Сумма сделки — 3,9 млрд рублей. После этого «ИнтехБанк» по указанию Мусина и ещё ряда пока неустановленных следствием лиц заключил сделку РЕПО с Банком России по размещению этих облигаций. Из ЦБ РФ на счёт ПАО «ИнтехБанк» было перечислено около 3,6 млрд рублей. Позднее эта сумма была перечислена на счет «НОСТРО» ПАО «ИнтехБанк», находящийся в «Татфондбанке». По мнению следствия, это дало последнему право использования этих денег с условием возврата при первом требовании. Такое требование было озвучено в декабре 2016 года, но ПАО «Татфондбанк» его не удовлетворил.

Также читайте: 1174 вкладчика и 1,17 млрд рублей ущерба: уголовное дело «Татфондбанка»