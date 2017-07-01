Луганск, 1 июля, 2017, 14:15 — ИА Регнум. «На территории Славяносребского района в районе линии находятся разграничения около четырех тыс. гектаров уборочных площадей. Для обеспечения безопасности принято решение не только разработать и довести до работников полей карту маршрутов техники, но и ежедневно при выдаче наряда или путевого листа акцентировать внимание механизаторов на возможном наличии в лесопосадках неразорвавшихся боеприпасов», — отметил представитель администрации.Читайте также: В ЛНР минимальную пенсию в 2500 рублей получают 170 тыс человек

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Поручения были даны в ходе семинара «Особенности уборки зерновых и зернобобовых культур в 2017 году», который состоялся на базе сельхозпредприятия ООО «Агрохим». На встрече с участием представителей местных властей, министерства сельского хозяйства и продовольствия и руководители сельхозформирований района также обсуждались особенности технологии уборки зерновых культур, прохождение государственного технического осмотра сельскохозяйственной техники, вопросы пожарной безопасности.

«Учредитель ООО «Агрохим» Юрий Нечаев призвал коллег беречь не только собранный урожай, но и людей, благодаря которым он был воспроизведен. С древних времен стало традицией приступать к жатве с молитвою. И на трудовой подвиг за большой урожай всех аграриев Славяносербщины благословил настоятель Храма священномученика Владимира митрополита Киевского и Галицкого протоиерей отец Николай. В пленарной части семинара были рассмотрены вопросы, касающихся особенностей технологии уборки зерновых культур, прохождения государственного технического осмотра сельскохозяйственной техники, соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности при уборке урожая, приобретения удобрений, средств защиты растений и продажи зерна», — рассказал сотрудник пресс-службы.Читайте также: Киевские власти угрожают населению Донбасса экологической катастрофой

Представитель профильного министерства ответил на все волнующие аграриев вопросы, которые возникли в ходе дискуссии сельхозпроизводителей ЛНР.

«Руководители сельхозпредприятий обменялись мнениями и опытом в решении возникающих в этом году проблемных вопросов. Задали вопросы первому заместителю Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики Евгению Корниенко. Кроме того, на полях ООО «Агрохим» участники семинара ознакомились с состоянием посевов зерновых культур, технологией выращивания, сортовым составом зерновых культур предлагаемых для выращивания в нашей зоне. Все руководители предприятий едины в том, что урожай необходимо убрать в кратчайшие сроки и без потерь», — подытожили в администрации.