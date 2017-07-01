Мадрид, 1 июля, 2017, 14:03 — ИА Регнум. «В потоке событий, связанных с подготовкой G20, странным образом почти незамеченной прошла встреча в Кремле Владимира Путина с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, — удивляется испанская АВС. — Мало кто сомневается, что визит патриарха американской дипломатии связан с подготовкой встречи Путина с Дональдом Трампом, которая должна состояться на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге».

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Подтверждением тому, по словам издания, служит и реплика пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сообщившего, что «Путин и Киссинджер дружат и по возможности встречаются для обсуждения различных вопросов».

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Как считают аналитики испанской газеты, «проконсультироваться у Киссинджера для Путина очень важно в свете противоречивых заявлений с американской стороны, которая устами советника по нацбезопасности генерала Макмастера объявляет о «поиске более конструктивных отношений с Россией», а устами президента Трампа обещает союзникам в Европе «делать все, что нужно, чтобы противостоять дестабилизирующему поведению Москвы».