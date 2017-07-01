Калуга, 1 июля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Калужские энергетики восстановили воздушные линии напряжением 10 кВ, обесточенные в результате урагана. Об этом 1 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Алексей Писаревский.

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По его словам, большинство технологических нарушений ликвидировалось в оперативном режиме: работала автоматика и защиты, потребители переводились на резервные схемы.

Социально-значимые объекты запитывались с помощью резервных источников снабжения электроэнергией. Работы велись в тесном взаимодействии с местными органами власти, подразделениями МЧС. На помощь калужским энергетикам пришли их коллеги из брянского, смоленского и орловского филиалов МРСК Центра. В настоящее время, энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам бытовых потребителей в сети 0,4 кВ и энергооборудовании, которое было повреждено и выведено в ремонт.

«Аварийно-восстановительные работы осложнялось порывами шквального ветра и ливнями. И такие погодные условия сохранялись на территории калужского региона в течение всего дня 30 июня и ночи 1 июля. Несмотря на непогоду, энергетики оперативно восстановили поврежденные высоковольтные линии», — сказал Писаревский.

Напомним, ранее из-за ураганного ветра и ливней в зоне отключения электроэнергии находились три муниципальных района Калужской области: Тарусский, Боровский и Жуковский. Без света осталось порядка 10 тыс. человек.