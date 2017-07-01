Тула, 1 июля, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В Тульской области 34-летний заместитель начальника отдела уголовного розыска и 27-летний оперуполномоченный уголовного розыска МО МВД России «Суворовский» подозреваются в том, что ради повышения показателей по раскрываемости они угрозами заставили местного подростка уговорить знакомого на совершение преступления, сообщили ИА REGNUM в СК РФ.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

По данным следствия, в апреле 2017 года подозреваемые, угрожая несовершеннолетнему, потребовали от него подобрать знакомое ему лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, которое, будучи не осведомленным о действиях сотрудников полиции, должно принять участие в совершении преступления. В дальнейшем сотрудники полиции планировали задержать исполнителя преступления. и привлечь его к уголовной ответственности.

Несовершеннолетний, опасаясь угроз со стороны сотрудников полиции, был вынужден согласиться с их незаконными требованиями.

После этого сотрудники полиции, превышая свои должностные полномочия и совершая действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не праве совершать, умышленно создали условия и обстановку для совершения преступления с участием подростка, выполнившего их незаконные требования.

В результате чего, потерпевший был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело за совершение преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

Позже были задержаны и организаторы. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства»).

В настоящее время по уголовному делу следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Расследование продолжается.