Ванино, Хабаровский край, 1 июля, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Свирепые штормы весной и осенью, тяжелые льды зимой, сложнейшие ситуации, которые типичны для северных холодных морей, в районах, приравненных к Крайнему Северу, еще не так давно были серьезным препятствием для работы северных портов. В ожидании ледоколов десятки судов ожидали своей очереди на постановку к причалу в портах. Инженеры всех стран мира искали решение ‑ и нашли. Сегодня, в современном морском угольном порту Хабаровского края — АО «Дальтрансуголь» — функцию ледоколов выполняют буксиры портового флота, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Суда из Японии, Южной Кореи, Китая, Майзии и других стран АТР приходят в Ванино за российским углем

Ольга Демиденко ИА REGNUM Буксиры швартуют балкеры водоизмещением до 200 тыс тонн

Ванинский балкерный терминал проектировался под прием больших балкеров (специализированных судов для насыпных грузов) грузоподъемностью до 200 тысяч тонн. Таких гигантов на побережье Татарского пролива никогда не видели. Для того, чтобы океанские гиганты чувствовали себя комфортно в порту, создатели предусмотрели все: подходная дамба терминала имеет длину 87 метров, эстакада в 170 метров для контейнерных галерей и пирс длиной 365 метров. Причал №1 с глубиной 20 метров позволяет принимать балкеры с осадкой до 17 метров, а причал №2, с глубиной 18 метров, принимает суда с осадкой до 15 метров.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Балкеры под погрузкой

Сегодня к причалам порта ЗАО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» швартуются огромные балкеры под флагами Китая, Южной Кореи, Панамы, Японии… Всех и не перечислишь. Но самостоятельно подойти к причалу такая громадина не может. Балкер нужно встретить и сопроводить к пирсу. Именно для этого и существует портовый флот.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Суда из Японии, Южной Кореи, Китая, Майзии и других стран АТР приходят в Ванино за российским углем

Четыре красавца — богатыря — буксиры «Тугнуй», «Ургал», «Чара» и «Хакас» — океанские буксиры усиленного ледового класса, способны справиться с любыми льдами и нагрузками.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Буксиры АО «Дальтрансуголь»

Швартовка — дело тонкое

Ледовый класс буксиров портового флота позволяет им, помимо швартовых операций, осуществлять еще и проводки судов в условиях тяжелой ледовой обстановки.

Командуют буксирами самые опытные капитаны в регионе — Валерий Волков, Валерий Яценко, Олег Столбов и Андрей Руцкий.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Экипаж буксира «Хакас»

Капитаны знают свои суда, как это принято говорить на флоте, «от киля до клотика». Это старинное морское выражение означает буквально «снизу доверху». Высокий профессионализм позволил в кратчайшие сроки освоить сложную современную технику.

«Учиться приходилось, как говорится, на ходу. Раньше, пока новый терминал в Ванино не построили, мы работали с небольшими судами, на старых буксирах. Суда в порт заходили дедвейтом максимум 15 тысяч тонн. Да что там говорить — стотысячников в наших краях в глаза никто не видел! А тут — пошли эти гиганты, один за другим. Помню, когда впервые пришел балкер 140-тысячник — ох! И тяжело было швартовать такую громадину, да и страшновато поначалу. Но, ничего, справились. Теперь-то уже это — дело привычное. Сейчас заходят суда водоизмещением до 200 тысяч тонн, справляемся, нормально», — рассказал капитан Валерий Волков.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Капитан Валерий Волков

«Я — самый счастливый человек! Просто люблю свою работу, ни на какую другую не променяю! И буксир, свой «Хакас», люблю, как живое существо!», — поделился капитан Олег Столбов.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Капитан буксира «Хакас» Олег Столбов

Маленькие буксиры по устройству и уровню оснащенности современной техникой мало чем отличаются от балкеров — гигантов, которые швартуют. Разве что только размером. Достаточно сказать, что с судостроительных верфей малыши-буксиры пришли самостоятельно и, преодолев огромные расстояния, сложнейшие погодные условия, гордо встали у пирса терминала.

Есть традиция — выручать в беде

Буксиры Ванинского балкерного терминала хорошо известны не только на родном предприятии. Добром вспоминают моряков портофлота даже экипажи иностранных судов. Экипажи «Ургала», «Тугнуя», «Чары» и «Хакаса» всегда спешат на помощь тем, кто попал в беду. В суровых северных широтах это случается. Татарский пролив обладает на редкость капризным характером и не прощает даже малейшей оплошности.

«Как-то получили сигнал SOS, пришлось экстренно идти на помощь судну под иностранным флагом, которое зажало льдами в районе мыса Красный партизан и несло к берегу, на скалы. Опоздай мы на полчаса — судно бы уже не спасли. Но мы успели, увели сухогруз из опасного района», — рассказал капитан «Урагала» Валерий Волков.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Рыбаки на оторванной льдине

Буксиры терминала участвуют в поисковых операциях, когда случается, что кто-то из членов экипажа, например, упадет за борт. Но особые надежды возлагают на портофлот ЗАО «Дальтрансуголь» моряки и портовики побережья Татарского пролива весной, когда из океана традиционно приходят тяжелые льды.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Спасение рыбаков с оторвавшейся льдины

В январе 2016 года в бухте Мучке, где базируется терминал оторвало льдину, на которой находились 58 рыбаков и 26 автомобилей. Льдину несло в открытое море. Спасательное судно «Спасатель Кавдейкин» поспешило на помощь с Сахалина, но счет шел буквально на минуты. Тогда генеральный директор порта Владимир Шаповал принял решение — спасать людей силами портового флота компании. Три буксира удерживали льдину, не давая ей уйти в открытое море, где течение значительно сильнее. Потом буксиры — ледоколы отрезали ближайшую к берегу часть льдины, на которой находились машины и люди и отбуксировали ее к берегу, после чего рыбаки на автомобилях, своим ходом выехали на берег.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ванинский угольный терминал — первый в РФ специализированный угольный порт работающий в сложнейших климатических условиях

За уникальную спасательную операцию генеральный директор порта Владимир Шаповал, капитан портофлота Олег Столбов и помощники капитана Валерий Журавлев и Александр Простяков были награждены медалями МЧС России «За ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций».