Москва, 1 июля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что последствия супергрозы с ливнем и шквалистым ветром, которая обрушилась на столицу 30 июня, будут устранены к 3 июля. Об этом Собянин написал сегодня, 1 июля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Гроза в Москве 30 июня 2017 года

Столичный градоначальник заявил, что все последствия непогоды будут устранены коммунальными службами города к 3 июля.

Также Собянин сообщил, что один человек погиб в результате удара молнии.

По данным экстренных служб в результате разгула стихии пострадали 16 человек. Собянин уточнил, что в больницах остаются четверо пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в городе были повалены 1,2 тыс. деревьев.