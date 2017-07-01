Красноуральск, Свердловская область, 1 июля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. На Урале в Красноуральске сотрудники полиции и спасатели МЧС начали поиски двух подростков 11-ти и 16-ти лет, которые отправились в лес за грибами и не вернулись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

AlainAudet Дети

В полицию обратился отец подростков, который сообщил, что дети отправились в лес 30 июня около 17:00 по местному времени (15:00 по мск), но не вернулись. И уже вечером он вместе со своим товарищем отпавился искать детей, но безрезультатно.

«На первоначальном этапе поисковой операции в розыске детей участвуют порядка шестидесяти человек из числа сотрудников полиции, МЧС, частных охранных предприятий и волонтеров. Вместе с ними обследует местность кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке «Дина», обученная работе по следу. Задействуется 6 единиц техники. Квадрат, где ищут мальчишек, составляет порядка 6−7 квадратных километров. В этой зоне имеются заболоченные места, водоем, сады и заброшенный аэродром», — сообщил Валерий Горелых.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что в поисковой операции участвуют спасатели из Красноуральска и Кушвы, а ещё 20 сотрудников специализированой части готовятся к отправке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня на Урале уже терялся четырёхлетний ребёнок в лесу возле Рефтинского водохранилища. Его разыскали спустя четыре дня. Ребёнок был жив, но в очень измождённом состоянии. Он был доставлен в больницу Екатеринбурга, а его здоровье пошло на поправку. Спустя ещё две недели его выписали домой.