Калуга, 1 июля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. По информации организаторов, для проживания на территории фестиваля обустроен огромный палаточный городок.

motofest.ru «МотоЯрославец — Russian Bike Week Anniversary»

На четырех сценах фестиваля перед любителями мототехники выступают порядка 120 музыкальных коллективов. Среди них: Znaki, FPG «Алиса», Louna, «Княzz», «Агата Кристи и The Matrixx» (Глеб Самойлов), «АРИЯ», «Тараканы и другие. Группа «Tracktor Bowling» представила публике своё прощальное выступление.

Специальный гость фестиваля — группа «Ласковый май» подготовила программу «Лучшее за 30 лет!». Впервые на открытой площадке с двухчасовым рок-мюзиклом «TODD» выступит популярня группа «Король и Шут».

1 июля на главной сцене фестиваля «МотоМалоярославец» состоится крупнейший в России флэшмоб, в котором примут участие более 1000 музыкантов, приуроченный к 55-летию известного рок-музыканта, певца, автор песен, основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Будет это после выступления группы «Алиса» около полуночи. Участники флэшмоба выйдут на главную сцену и одновременно исполнят песню «Перемен».

Помимо концертов, для гостей фестиваля представили мотошоу, выступления каскадеров и шоу воздухоплавателей, организована выставка ретро и мототехники.

В фестивальной программе также гонки на эндуро и квадроциклах. В рамках фестиваля проходит этап чемпионата России по универсальным мотогонкам. В заездах по мотокроссу принимают участие около 100 профессиональных спортсменов из Краснодарского края, Самары, Вологды и регионов ЦФО, а также из Германии.

Между тем, непогода, 30 июня испортила настроение некоторым гостям фестиваля. Так, из-за сорванных ураганным ветром металлических конструкций палаток пострадали два человека. Одного из них даже пришлось госпитализировать, у него диагностированы ушибы и перелом левой руки.

«МотоЯрославец» считается крупнейшим мотофестивалем в России. Ежегодно на него съезжаются около 20 тысяч человек из разных регионов страны, а также из-за рубежа. В 2017 году четырехдневный фестиваль продлится по 2 июля.

Организаторами мотофестиваля выступили: Российская Ассоциация Мотоциклистов. Российская Ассоциация Рок — Музыкантов» и ООО «Лайв Старс».

Напомним, фестиваль «Мото-Малоярославец» с 1993 по 1997 годы проходил в разных городах, в числе которых Истра, Тучково, Обнинск и Старая Руза. В Малоярославце фестиваль впервые провели в 1998 году и до сегодняшнего дня, это место фестиваля остается неизменным. Ранее название мотофестиваля было «Лицом к Лицу», который проводил журнал «Мото», как съезд читателей журнала. Сегодняшнее наименование мотофестиваля возникло в 2002 году, когда стало ясно, что место его проведения останется неизменным.