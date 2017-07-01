Вашингтон, 1 июля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин рассказал, что, по его мнению, необходимо сделать, чтобы начать диалог с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом он заявил сегодня, 1 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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По мнению нового президента южной Кореи, КНДР должна прекратить ядерные испытания или освободить задержанных в КНДР граждан США. Тогда с Пхеньяном можно вступать в переговоры.

«Например, мы можем начать диалог с КНДР, когда она пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации. Или, например, верными условием для диалога может стать освобождение Северной Кореей трёх удерживаемых там американцев», — сказал Мун Чжэ Ин.

В ходе переговоров, главы США и Южной Кореи договорились о координации совместных усилий по денуклеаризации Северной Кореи.

При этом глава Южной Кореи заявил, что Сеул и Вашингтон не станут прекращать совместные военные учения у границ КНДР.

Что касается Трампа, то он заявил, что у США кончилось «стратегическое терпение» относительно КНДР, и Вашингтон переходит к усилению санкций против Пхеньяна.