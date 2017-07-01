Москва, 1 июля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В результате мощнейшей грозы в Москве, сопровождавшейся мощным ливнем и ветром, пострадали как минимум 16 человек. Об этом сегодня, 1 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

ИА REGNUM Гроза в Москве 30 июня 2017 года

Сообщается, что 12 пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня Москву и Московскую область накрыла мощнейшая гроза, сопровождавшаяся сильным ливнем.

За шесть часов в Москве выпало более месячной нормы осадков.

Известно, что в результате разгула стихии погиб один человек.