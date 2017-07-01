Бухарест, 1 июля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Ученые из Кембриджского университета зафиксировали, как стая уток напала на диких птиц и начала их есть. Об этом 30 июня сообщает BBC.

TheeeDuck Хищная утка

Необычный случай произошел в национальном парке на юго-западе Румынии. Взрослая утка схватила серую трясогузку в клюв и стала погружать ее в воду, прежде чем съесть. Затем на воду села горихвостка, которую сразу же начали преследовать утята.

Свидетелем необычного поведения птиц стал доктор зоологии Сильвио Петрован, который наблюдал за стаей уток на водохранилище.

«Бедная птица начала кричать, пытаясь вырваться. Утка изо всех сил старалась съесть эту трясогузку. Но она не могла разорвать ее на куски, потому ее клюв не предназначен для раздирания добычи», — приводит издание слова ученого.

По его словам, в конце концов птица исчезла. Ученый предполагает, что она утонула или была проглочена уткой.

Орнитологи говорят о том, что зафиксированный случай является беспрецедентным, поскольку утки в природе редко отличаются агрессивным поведением. Тем не менее, по словам ученых, утки иногда меняют свой привычный рацион.

Например, в Калифорнии местные утки иногда выплывают в открытый океан и поедают песчаных крабов. Однако ни одного случая поедания утками других птиц до сих пор зафиксировано не было.