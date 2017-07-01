Калуга, 1 июля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Калужской области за 5 месяцев 2017 года выявлено 123 новых случая ВИЧ-инфекции у жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД.

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По данным ведомства, с начало этого года в области также отмечен рост наркотического пути передачи СПИДа. С целью стабилизации ситуации будет усилена информационно-просветительская работа с гражданами. Также планируется совершенствовать взаимодействие с центрами реабилитации и ресоциализации нарко‑ и алкозависимых по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции.

Медицинской реабилитацией наркопотребителей в Калужской области занимаются два государственных специализированных учреждения. В 2017 году помощь здесь получают 120 граждан.

Социальную реабилитацию осуществляют пять некоммерческих центров — «Обитель «ТИЛь», «Ильинка», «Спас», «Возрождение» и «Любовь». В прошлом году в них успешно прошли реабилитацию 126 человек. Между тем, в сравнении с соседними регионами Калужская область имеет один из самых низких уровней наркотизации населения.

Напомним, на 1 января 2017 года в Калужской области зарегистрировано 2 тыс. 830 ВИЧ — инфицированных, из них 272 заболевших было выявлено в 2016 году. 33% из больных в 2016 году узнали о своем диагнозе с запозданием и более 5 лет являлись активными источниками ВИЧ-инфекции.

Заболевание регистрируется на всех административных территориях калужского региона, особенно высокая пораженность наблюдается в Боровском, Жуковском, Думиничском, Ульяновском районах, и в городе Обнинске. Около 70% граждан заразились ВИЧ при половых контактах.

Каждый пятый вновь выявленный гражданин с ВИЧ/СПИД был инфицирован при употреблении наркотиков. Общий показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Калужской области составил 26,9 на 100 тыс. населения, что в 2,6 ниже, чем в среднем по России.