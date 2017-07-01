Вашингтон, 1 июля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook меняет алгоритмы борьбы со спамом. Об этом говорится в сообщении компании.

Facebook

Исследование компании показало, что небольшая часть пользователей Facebook регулярно обменивается огромным количеством публичных сообщений в день. При этом они распространяют ссылки, которые содержат контент «низкого качества».

В компании хотят уменьшить влияние спамеров и снизить приоритет в ленте новостей тех ссылок, которые они распространяют. Эта мера коснется небольшой группы людей, которые ежедневно публикуют большое количество информации низкого качества.

Обновление должно уменьшить «некачественные» ссылки в ленте новостей. При этом подчеркивается, что это только один из способов борьбы со спамом и некачественным контентом.

Это обновление будет применяться только к таким ссылкам, как отдельная статья, а не к доменам, страницам, видео, фотографиям, регистрациям или обновлениям статуса.