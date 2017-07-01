Вашингтон, 1 июля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook запускает функцию поиска ближайшей точки Wi-Fi в приложениях для iPhone и Android. Об этом говорится в сообщении компании.

(сс) downloadsource.fr Доступ в Facebook

Функция «Найти Wi-Fi» позволит искать доступные точки Wi-Fi, которые были указаны компаниями и организациями на своих страницах.

«В прошлом году опция «Найти Wi-Fi» уже была запущена в нескольких странах и оказалась особенно полезной в тех местах, где плохо работает мобильный интернет», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы найти точки Wi-Fi, необходимо открыть приложение Facebook, зайти на вкладку «Дополнительно» и нажать кнопку «Найти Wi-Fi». После чего можно будет просмотреть ближайшие доступные точки на карте и узнать больше о компаниях, которые указали информацию о Wi-Fi на своей странице в Facebook.