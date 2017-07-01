Москва, 1 июля, 2017, 09:50 — ИА Регнум. «Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Игорь КОМАРОВ и Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков подписали Меморандум о намерениях по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли», — говорится в сообщении.

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Создание спутника будет проходить в кооперации российских и белорусских предприятий. Съемочную аппаратуру изготовит Беларусь, а создание платформы и вывод на орбиту обеспечит Роскосмос.

После подписания меморандума стороны намерены детально проработать вопросы создания, применения и оценки экспортного потенциала космического аппарата, проектный облик которого был утвержден 12 мая 2017 года.

Аппарат будет включен в действующую российско-белорусскую орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Управление и прием информации с него будут осуществляться пропорционально распределенным ресурсам.

Реализация проекта предусмотрена в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и Белоруссией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 26 декабря 2012 года.